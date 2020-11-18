Лише після скарги на дії медиків "швидкої" хворих госпіталізували.

У Кривому Розі медики швидкої допомоги відмовили літній пацієнтці у госпіталізації. Відмову їй пояснили просто - немає місць у лікарні.

Про це під час брифінгу 18 листопада розповів заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

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Ярослав Кучер розповів, що медики швидкої приїхали до бабусі, яка вже кілька днів температурила, кашляла і вже важко дихала. Фельдшер на виклику вколов їй антибіотик. Краще жінці не стало, тож вона попросилася у лікарню.

"“Ми вас госпіталізуємо, як тільки десь з'явиться місце”, - сказали їй медики.

Подібна історія сталася у Запоріжжі. Швидка відмовилася приїздити до бабусі, яка перебувала у важкому стані.

Ще одна історія мала місце у Дніпропетровській області. Жінці, яка мала двостороннє запалення легенів і температуру 39, відмовили у госпіталізації, пояснивши це відсутністю місць у лікарні.

Лише після того, як рідні пацієнтів поскаржилися на дії працівників "швидкої", жінок госпіталізували. Зараз вони проходять курс лікування у стаціонарі.

Коронавірус в Україні: що відомо

53-річна жінка померла біля реанімаційного відділення Боярської лікарні. Її відмовилися госпіталізувати. За словами родичів, перед цим кілька днів поспіль бригада швидкої відмовлялася приїжджати на виклик і відсилала до сімейного лікаря.

В Україні за добу госпіталізували 1668 пацієнтів з коронавірусом. Це новий антирекорд. Попереднє рекордне значення було зафіксовано 17 листопада, тоді в лікарню потрапили 1610 осіб.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 12 496 осіб, зафіксовано 256 летальних випадків, 8096 пацієнтів одужали.

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Автор: УНІАН