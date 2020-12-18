У 62-річної жінки діагностували коронавірус. Спочатку вона лікувалася вдома, але коли стан погіршився, викликала "швидку". Медики, що прибули на виклик, жінку оглянули, але госпіталізувати відмовилися.

У Миколаєві медики відмовилися ушпиталити пацієнтку з коронавірусом і ураженням легенів 30%. Свою відмову вони аргументували тим, що "приймання пацієнтів закінчено".

Про це у Facebook розповів житель Миколаєва Володимир Алєксєєв.

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За його словами, у його 62-річної матері діагностували коронавірус. Спочатку жінка лікувалася вдома, але коли стан погіршився, викликала швидку. Медики, що прибули на виклик, жінку оглянули, але госпіталізувати відмовилися.

"Вони сказали "нічого страшного у вас, якщо хочете, робіть КТ за свій рахунок, але ми вам направлення давати не будемо і госпіталізувати не будемо", - розповідає Володимир.

За його словами, КТ вони зробили, витративши 1200 гривень. Воно показало, що у жінки уражено 30% легенів. Тоді син з матір'ю пішли з результатами в приймальне відділення лікарні. Там жінку відмовилися навіть просто оглянути.

"Лікар, сказав, що він взагалі-то до 15:00 (а було вже близько 16) і просто випадково затримався. Після мого прохання "ви можете її хоча б подивитися?" втрутилася жінка з приймальні, ПІБ не знаю, відмовилася представлятися, сказала, цитую дослівно "я тут взагалі піддана Великобританії. У вас є сімейний лікар, вона за вас отримує зарплату 20 тисяч гривень, і нічого не робить, ось нехай вона вас і лікує. А якщо вона напише в довідці, що вона тупа (так і сказала), і не знає як вас лікувати, ось ви з цією довідкою приходите, і ми тоді вас подивимося", - розповідає Володимир Алєксєєв.

За словами чоловіка, він "вийшов" на головлікарку лікарні, яка перетелефонувала на приймальне відділення і попросила оглянути матір Володимира. Там медпрацівниця сказала: "Я нікому нічого не винна, окрім як своїй матері", тож на огляд жінка того дня так і не потрапила.

Після цього син звернувся телефоном до керівництва області, і тільки після цього хвору на коронавірус жінку ушпиталили до Обласної клінічної лікарні.

"Там відразу поставили крапельницю, провели огляд. Дуже уважний персонал і взагалі - інший світ. Поки у нас в країні виділяють мільярди на боротьбу з COVID-19, ось такі "царьки" і боги в приймальних відділеннях, як в 1 міськлікарні, вирішують, кому жити, а кому вмирати. Хто у нас відповідає за міську лікарню №1? Як на хворих, так і на свого головного лікаря там просто "кладуть". І на місці моєї мами може бути інша мама, бабуся, яка просто помре вдома через несвоєчасно надану допомогу після такого "приймання".

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: УНІАН