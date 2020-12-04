На сьогодні в Україні загалом є 500 тисяч медиків різного профілю.

У лікуванні пацієнтів із COVID-19 задіяно майже 81 тис. медиків.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"У лікуванні пацієнтів із коронавірусною хворобою задіяно майже 81 тис. медиків із 500 тис, які є в нашій країні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу зафіксовано 15 тис. 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, померли - 235 осіб.

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Автор: Леся Лещенко