Максим Степанов зазначив, що до підвищення ризику інфікування призводить велике скупчення людей, яке спостерігається в період свят.

Міністерство охорони здоров'я очікує зростання захворюваності коронавірусною хворобою найближчим часом. Можливе зростання пов'язують з новорічними святами.

Читайте такожУ Кабміні пояснили, як обрали дату для січневого локдауну

Про це в інтерв'ю журналістам заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише РБК-Україна.

Міністр зазначив, що до підвищення ризику інфікування призводить велике скупчення людей, яке спостерігається в період свят.

"Ми очікуємо зростання кількості хворих, від речей, які пов'язані зі святкуванням Нового року. Відкриття ялинок, яка кількість людей дотримується встановлених правил - все це призведе до зростання кількості хворих в найближчій перспективі. Ми говоримо про ярмарки, заходи, які пов'язані з Новим роком", - сказав Степанов.

Коронавірус в Україні: що відомо

Кабінет міністрів дозволив ресторанам і кафе працювати всю новорічну ніч.

Згідно з прогнозом Національної академії наук, в країні у наступні два тижні щодня будуть фіксувати близько 9 тисяч нових випадків коронавірусу.

В Україні за добу виявили 11 490 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії заразилися вже більше мільйона осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН