Згідно з даними експертів, у разі запровадження тритижневого локдауну, рівень захворюваності на COVID-19 може знизитись на 80%.

В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін заявив, що, згідно з розрахунками, пікові періоди захворюваності на COVID-19 припадуть на середину січня і триватимуть приблизно до середини лютого.

Про це він повідомив в інтерв’ю «Ліга».

Читайте також"Це просто страшно": інфекціоніст МОЗ розповіла, коли в Україні може настати "коронавірусний" пік

За його словами, з огляду на дані епідеміології або статистики локдаун в Україні неминучий.

«Розрахунки показують, що пікові періоди захворюваності припадуть на середину січня і триватимуть десь до середини лютого. За різними математичними моделями, міжнародними в тому числі, природній спад захворюваності на коронавірусну хворобу очікується не раніше лютого 2021 року», - сказав Кузін.

За його словами, перед запровадженням локдауну необхідно враховувати два фактори: спроможність системи охорони здоров’я та обмеження мають бути до того, як станеться колапс.

Тобто, за словами Кузіна, локдаун має бути запроваджений до великих святкувань і до природнього спаду розповсюдження коронавірусу, щоб вдалось уникнути катастрофічних наслідків.

«Проговорювали багато сценаріїв. Моделювали, що найдоцільніше його вводити перед новорічними святами і завершувати в середині січня. Тоді він буде найефективнішим. Дані міжнародних досліджень кажуть, що потрібен щонайменше тритижневий карантин. Тоді можемо розраховувати – за умов його дотримання – щонайменше на мінус 80% випадків захворювання щоденно. Якщо кажемо про двотижневий карантин і коротший, то його ефективність – мінус 20-40% випадків захворювання щоденно», - зазначив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я.

Локдаун в Україні: що відомо

4 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ охорони запропонує уряду запровадити плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня тривалістю три тижні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обіцяв, що уряд під час розробки посилених карантинних заходів врахує пропозиції міських голів та ОДА, а повний перелік узгоджених заходів буде оприлюднено 9 грудня.

Ляшко розказав, коли в Україні можуть запровадити посилений карантин та кому дозволять працювати (відео)

Минулої доби в Україні було зареєстровано 8 тис. 641 новий випадок COVID-19. За весь час пандемії в країні зафіксовано 821 тис. 947 інфікованих коронавірусом, померли 13 тис. 733 особи.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров