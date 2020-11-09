Згідно з даними НСЗУ, за останні місяці рівень захворюваності на коронавірусну хворобу суттєво зріс.

В Україні у жовтні виявлено вдвічі більше хворих на COVID-19, ніж у вересні, число госпіталізованих зросло на 80% в порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомили у Національній службі здоров’я України.

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«За останні місяці рівень захворюваності на COVID-19 суттєво зріс. Впродовж жовтня виявлено понад 180 тис. нових випадків, що вдвічі більше, ніж у вересні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19 у жовтні у порівнянні з вереснем, зросла майже на 80%. У жовтні госпіталізували 51 тис. 082 пацієнта.

Із загальної кількості пацієнтів, яких лікували у жовтні, 55% були підключені до джерела кисню, понад 4 тис. - до апарату ШВЛ, 9,5 тис. лікувалися у відділенні інтенсивної терапії. У НСЗУ вказують, що частка госпіталізованих пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, залишається стабільною і становить близько 17%.

Завантаженість лікарень інфікованими COVID-19

Крім того в Україні у жовтні одна медична бригада в середньому надавала допомогу 26 пацієнтам з COVID-19, а у вересні - 16.

«Стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у жовтні надавали 2 213 медичних команд. Середнє навантаження на одну медичну команду - майже 26 пацієнтів. Для порівняння, у вересні це навантаження становило понад 16 пацієнтів на медичну команду», - йдеться в повідомленні.

Вказується, що рекомендоване навантаження складає 20 пацієнтів. Саме з такого показника розраховувались тарифи на оплату послуг лікарень, що надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

У Нацслужбі здоров’я відзначили, що зважаючи на різний рівень навантаження у різних регіонах з жовтня для оплати застосовують коригувальні коефіцієнти за завантаженість медичних команд.

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«Якщо кількість пацієнтів у місяць перевищує 20 на одну команду, заклад отримує більше грошей. Наприклад, коефіцієнт за надання медичної допомоги понад 60 пацієнтам на команду в місяць складає 2,16. Тобто виплата такому закладу зростає в понад два рази», - додали в НСЗУ.

У жовтні таких закладів було 20. Найвище навантаження на Одеську інфекційну лікарню - 129 пацієнтів на одну команду. Це означає, що одночасно один лікар під час своєї зміни надає допомогу майже ста пацієнтам. Таке навантаження на лікарів призводить до значної втоми та вигорання. Для убезпечення лікарів Національна служба здоров’я рекомендує розширювати кількість команд у лікарнях, які надають допомогу великій кількості пацієнтів. Крім того, збільшуючи кількість команд, заклад отримає більшу оплату за медичну допомогу.

У листопаді заклади, у яких навантаження на одну команду в жовтні складало більше ніж 20 пацієнтів, зможуть створити додаткові команди без анестезіологів. Таким чином пацієнту приділятимуть більше уваги, а лікар буде убезпечений від вигорання.

Оскільки кількість підтверджених випадків COVID-19 зростає, відповідно збільшується і кількість лікарень, які надають допомогу пацієнтам. Наразі договір з НСЗУ на стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 мають 429 медзакладів. У травні таких лікарень було 240. З квітня за стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 НСЗУ виплатила понад 4,5 млрд грн.

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Автор: Костянтин Гончаров