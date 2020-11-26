В Запоріжжі родичам померлої від коронавірусу довелося самим заносити тіло в морг №4. При цьому, тіла людей зберігаються не в холодильних камерах, а просто на підлозі.
Трупи навіть не всі знаходяться в пластикових мішках. Деякі лежать оголені з ганчірками на обличчях.
Про це розповіла правозахисниця Ірина Суслова на своїй сторінці в Facebook Facebook.
Жінка уточнила, що інцидент стався в сім'ї координатора жіночого руху "За майбутнє" Світлани Крюкової, у якої від COVID-19 померла 83-річна свекруха.
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Родичі померлої готувалися до похорону, коли їм зателефонували з моргу і повідомили, що потрібно до нього під'їхати. Коли вони приїхали, то з'ясувалося що потрібно, щоб вони занесли тіло померлої з машини всередину будівлі, оскільки бригада супроводу складається з медсестри і водія.
Синам покійної довелося купувати захисні костюми і нести тіло матері в морг самостійно. Але це ще був не весь жах. Морг виявився закритим. Патологоанатом у телефонній розмові заявив, що він працює сам, оскільки його помічник заразився коронавірусом, а решта звільнились.
При цьому у патологоанатома два законних вихідних. Але це єдиний морг, який приймає тіла померлих від COVID-19 з усієї області.
Коли чоловіки зайшли в морг, то побачене їх просто шокувало. На підлозі хаотично лежали тіла людей, і не було ні однієї холодильної камери.
Коронавірус в Україні: що відомо
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