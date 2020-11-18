Людям із симптомами коронавірусу доводиться чекати мобільні бригади для безкоштовного ПЛР-тесту на коронавірус не один день.

В Одесі з середини вересня спостерігається коронавірусний колапс.

Про це виданню Обозреватель на умовах анонімності розповіла сімейний лікар з Одеси.

Як пише видання, в місті хворіють багато, але водночас одесити досі не дотримуються масочного режиму ні на вулиці, ні в транспорті, ні в приміщеннях. І якщо ще на початку жовтня в лікарню можна було потрапити тільки з серйозним ураженням легенів і низькою сатурацією, то тепер місць немає навіть по знайомству.

"З тестами вдома як пощастить, хтось три-чотири дні чекає, хтось – десять. Обіцяли безкоштовне КТ хворим із підозрою на ковід, за фактом цього немає. Місця в лікарнях навіть говорити не хочу – знову повна ж*па. А хворих валом, щодня плюс 2-3 нових. Маски, як і раніше, для слабаків, одесити вважають. Що попереду буде – не знаю. Самій страшно, щодня з ковідними працюю, доплати не призначені. Соцпрацівникам призначені, а нам ні. Все це задоволення за 9700 в руки... і п'ять масок на тиждень видають на роботі. Не респіраторів, а масок. Набридло і страшно, і, крім як медицина, нічого не вмію", - зазначила лікар.

Критична ситуація щодо поширення коронавірусу в Одесі виникла ще наприкінці літа, пише "Обозреватель". Одна з головних причин - тотальне ігнорування карантину. У вересні одеські лікарні були вже переповнені. Кожен день автомобілі швидкої допомоги стояли в чергах, а на госпіталізацію потрапляли тільки тяжкохворі.

Відтоді ситуація не змінилася, а тільки погіршилася, розповіла відомий одеський волонтер Катерина Ножевнікова.

"У вересні пацієнти дійсно билися за кисень, видираючи маску один у одного. Була велика проблема, на всіх не вистачало концентраторів. Влада останні 8 місяців пр*ср*ла, вибачте. Але ж можна було забезпечити всі лікарні розведенням: у великі поставити кисневі станції, а в маленькі – цистерни. Не знаю, як в інших областях, але у нас ні чорта зроблено не було. Одну станцію поставили в квітні, другу – ось зараз. Так ми сидимо на цій наркоманській голці. І якщо з поставками кисню проблему вирішили, то розведення по лікарнях немає. А концентратори будуть тільки в середині грудня", - зазначила волонтер.

Зокрема, волонтер розповіла про одну з одеських лікарень, де 70% ліжок забезпечено киснем. Це вважається дуже високим показником. Із 340 пацієнтів, які знаходяться там на лікуванні, кисень потрібен для 300. І навіть ці 70% не рятують.

"Але найбільша проблема у нас – це "допоможіть потрапити в стаціонар". З цим просто катастрофа. Останні п'ять днів у лікарні не беруть людей із сатурацією вище 80%. Був випадок, коли не прийняли людину з сатурацією 60%. А це вже реанімація! Друга проблема – нестача кисню, зокрема і тим людям, які виписуються, але залишаються киснезалежними. Просять "дайте концентратор, щоб долікуватися або дочекатися стаціонару", – додала Ножевнікова.

При цьому волонтер підтвердила, що попри важку ситуацію, одесити дійсно досі не носять масок: з 10 осіб її одягає хіба що один.

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"У нас із цим великі проблеми рівно до того моменту, поки люди самі не стикаються з проблемою і не намагаються потрапити до лікарні. Ось один намагався отримати у сімейного лікаря направлення на ПЛР-тест і КТ, на що йому сказали: мобільну бригаду чекатимете щонайменше три тижні. Тож йдіть і здавайте аналіз у приватній лабораторії. На КТ – хіба що за свої гроші. Ось міністр каже, що проходитиме весь шлях хворого від початку до кінця. Тільки цього шляху немає. А в області справи ще гірші: там у людей немає ні грошей, ні доступу до лікарів", - зазначила волонтер.

За її словами, з 10 пацієнтів, які потрапляють в її поле зору, тестів ПЛР немає у 8. Попри повну клінічну картину, в статистику вони не потрапляють. Буває таке, що люди вмирають, так і не дочекавшись свого тесту.

За даними одеських ЗМІ, на вівторок, 17 листопада, в міських лікарнях вільними залишалися тільки 35 ліжок для хворих-19.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: УНІАН