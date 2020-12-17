У місті буде розгорнуто 1 тис. 168 місць для лікування інфікованих коронавірусом.

Сьогодні в Одесі відкрили додаткове відділення на 50 ліжок для хворих на COVID-19.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, 17 грудня заступник міського голови Світлана Бедрега відвідала міську клінічну лікарню №1, де підготовлено ще одне відділення для лікування пацієнтів з COVID-19 на 50 ліжок, зокрема й - шість реанімаційних.

Відзначається, що відділення готове до прийому пацієнтів з коронавірусом, забезпечене апаратами ШВЛ, кисневими концентраторами, медикаментами та засобами індивідуального захисту медперсоналу.

«У листопаді лікарня отримала чергову поставку дихальної апаратури - сучасні апарати ШВЛ виробництва компаній Maquet (Швеція) і General Electric (США). На території лікарні проводиться монтаж кріоциліндрів. З урахуванням раніше створених місць зараз у МКЛ №1 розгорнуто 80 ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Кардіологічне відділення, яке раніше розташовувалось на місці новоствореного підрозділу, перевели в приміщення терапевтичного відділення МКЛ №1, де пацієнти із серцево-судинними захворюваннями продовжують отримувати стаціонарну допомогу в повному обсягу.

«З урахуванням відкритого сьогодні відділення в цій лікарні і створення додаткових ліжок у міських лікарнях №5 і №8, в Одесі буде розгорнуто 1 тис. 168 місць для лікування інфікованих коронавірусом, що становить понад 35% від загальної кількості ліжок», - сказала Бедрега.

Ситуація з коронавірусом в Одеській області

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, за останню добу в регіоні зареєстровано 1 тис. 64 нових випадки коронавірусного захворювання, з них 708 - у одеситів.

На ранок 17 грудня в регіоні зареєстровано 61 тис. 38 випадків COVID-19. З них 27 тис. 812 осіб - жителі Одеси.

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Автор: Лариса Козова