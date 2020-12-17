Зокрема, необхідно визнати захворювання на коронавірус серед медичних працівників як професійне захворювання і забезпечити адекватні компенсації медикам.

В Організації Об'єднаних Націй закликають українську владу покращити умови праці медичних працівників в умовах протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини Матільда Богнер під час презентації доповіді про вплив COVID-19 на права людини в Україні у період з 20 лютого до 6 грудня 2020 року.

Читайте такожВакцинацію та стаціонарне лікування хворих на COVID-19 у 2021 році фінансуватиме державаЗокрема, вона заявила, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) стурбоване відсутністю нормальних для здоров'я і безпечних робочих умов для медичних працівників, які перебувають на передовій в умовах протидії COVID-19.

У цьому зв'язку голова моніторингової місії ООН зазначила, що 84% підтверджених випадків коронавірусної хвороби серед медичних працівників припадають на жінок.

Богнер сказала, що ті медики, з якими розмовляли представники моніторингової місії, висловлюють стурбованість щодо справедливої винагороди за їхню роботу, оскільки середня зарплата у секторі медицини значно менша за середню зарплату за менш кваліфіковану роботу.

"Вони ще більше скаржаться на непослідовний підхід і дискримінацію в оплаті праці у зв'язку з COVID-19 та щодо інших бонусів, запроваджених урядом для співробітників системи охорони здоров'я. Лише невеликий відсоток випадків інфікування на COVID-19 серед співробітників медичного сектору був визнаний як такий, що пов'язаний з трудовою діяльністю. Це негативно вплинуло на право медичних працівників отримувати соціальну допомогу і соціальне забезпечення, наприклад у випадку інвалідності або смерті", - наголосила Богнер.

Також в ООН стривожені випадками каральних заходів, які застосовуються проти тих медичних працівників, які публічно викривали факти незадовільної підготовленості сектору охорони здоров'я.

"Умови роботи усіх медичних працівників повинні бути покращені шляхом рівного забезпечення гідної заробітної плати для жінок і чоловіків, належних стандартів захисту і санітарних норм праці, а також доступу до соціального страхування, в тому числі визнання COVID-19 як професійного захворювання і забезпечення адекватних компенсацій", - наголосила голова моніторингової місії ООН.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко