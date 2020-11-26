Тимошенко зазначив, що відсоток ліжок із киснем важко збільшити швидко, адже паралельно в лікарнях зростає кількість ліжко-місць.

Кількість ліжок, обладнаних кисневим устаткуванням для боротьби з COVID-19, у медичних закладах України щотижня збільшується на 3 тисячі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю програмі «Бацман».

«У нас є завдання - думаю, ми його виконаємо - до 20 грудня забезпечити 80% ліжок киснем. Зараз цей показник - практично 50%. І ми його збільшуємо», - сказав він.

Тимошенко зазначив, що відсоток ліжок із киснем важко збільшити швидко, адже паралельно в лікарнях зростає кількість ліжко-місць. «Збільшуємо ліжко-місця - зменшується відсоток ліжок із киснем. Тому що це одночасний процес», - пояснив він.

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Заступник керівника Офісу президента зауважив, що за боротьбу з коронавірусом відповідає як Міністерство охорони здоров’я, так і місцева влада, яка несе частину відповідальності у зв'язку з децентралізацією. Тому, за його словами, Офіс глави держави спільно з МОЗ наразі об’єднали зусилля для вирішення цієї проблеми.

«Ми з'єднали це все воєдино, щоб швидко здійснювати закупівлю, установку кисневих станцій», - сказав Тимошенко.

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Автор: Юлія Янкевич