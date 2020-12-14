У найближчі кілька днів Клюге зустрінеться з представниками уряду, ООН і партнерами з розвитку, представниками гуманітарних організацій.

В Україну прибув глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге, який має намір обговорити з урядом питання, пов'язані з пандемією коронавірусу в країні.

Про це повідомляє сторінка українського представництва ВООЗ у Facebook.

В аеропорту Клюге і доктора Хундо Вайлера зустріли представник ВООЗ і голова представництва організації в Україні Ярно Хабіхт і головний санлікар України Віктор Ляшко.

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У найближчі кілька днів Клюге зустрінеться з представниками уряду, ООН і партнерами з розвитку, представниками гуманітарних організацій. Також заплановані зустрічі з медпрацівниками, які беруть участь у боротьбі з коронавірусом, і відвідування лабораторного центру з тестування на COVID-19.

Головними питаннями порядку денного під час візиту Клюге будуть реагування на пандемію в Україні, вакцинація та зміни в системі охорони здоров'я.

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Автор: Денис Прядко