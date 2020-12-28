Від коронавірусної інфекції COVID-19 на 62-му році життя помер завідувач інфекційної реанімації 5-ї лікарні Києва Олександр Артемов.
Про це в Facebook повідомила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
За її даними, Артемов перебував у реанімації останні 60 днів.
"Наш беззмінний багаторічний завідувач інфекційної реанімації спочатку в Олександрівській лікарні, потім - в 9-й лікарні, останні роки - 5-а лікарня міста Києва", - написала вона.
Голубовська зазначила, що Артемов був прекрасним лікарем, завідувачем і чудовою людиною.
"Можна сказати, вихованець нашої кафедри. Коли ще кафедри щось значили в цій країні... Стара школа ставлення до хворого, до вчителів, до співробітників", – додала лікар.
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