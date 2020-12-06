Станом на ранок 6 грудня в Україні зафіксовано 813 306 випадків коронавірусної інфекції. Протягом доби виявили 11 590 нових випадків.
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Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, за добу госпіталізовано 1 127 людей. 167 хворих загинули від ускладнень, 6 048 – одужали.
Здійснено тестувань за добу – 42 096 (зокрема методом ПЛР – 33 308, методом ІФА – 8 788).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 813 306 осіб;
- одужало – 418 581 особа;
- летальних випадків – 13 588;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 780 080.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.
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