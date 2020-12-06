За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Одеській, Запорізькій, Київській та Дніпропетровській областях.

Станом на ранок 6 грудня в Україні зафіксовано 813 306 випадків коронавірусної інфекції. Протягом доби виявили 11 590 нових випадків.

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Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, за добу госпіталізовано 1 127 людей. 167 хворих загинули від ускладнень, 6 048 – одужали.

Здійснено тестувань за добу – 42 096 (зокрема методом ПЛР – 33 308, методом ІФА – 8 788).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 813 306 осіб;

одужало – 418 581 особа;

летальних випадків – 13 588;

проведено ПЛР-тестувань – 4 780 080.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.

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Автор: Дмитро Захаров