Пандемія коронавірусу COVID-19 у світі триває. Кількість випадків хвороби продовжує збільшуватись.
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Коронавірус у світі: свіжа статистика
За даними інституту Гопкінса, станом на ранок 16 листопада загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією у світі перевищило 54,3 мільйона. Так, з початку пандемії зафіксовано 54 369 609 лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19. З них 1 317 131 людина померла, а 34 954 629 - одужали.
Коронавірус в Україні: дані на 16 листопада 2020
Станом на ранок 16 листопада в Україні виявили 9832 нових випадки коронавірусу. Також зафіксовано 94 летальних випадки, 2753 пацієнти одужали. Госпіталізовано – 1100 осіб.
Добовий показник захворюваності COVID-19 традиційно знизився після вихідних, але продовжує триматися на високому рівні. Днем раніше захворіла 10681 особа, 14 листопада було 12524 (антирекорд.).
За весь час пандемії в Україні захворіло - 545 689 осіб; одужало - 244197 осіб; летальних випадків - 9697; проведено ПЛР-тестувань - 3941651.
Активними хворими на сьогодні залишаються 291795 осіб.
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