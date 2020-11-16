Станом на ранок 16 листопада загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією у світі перевищило 54,3 мільйона.

Пандемія коронавірусу COVID-19 у світі триває. Кількість випадків хвороби продовжує збільшуватись.

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Коронавірус у світі: свіжа статистика

За даними інституту Гопкінса, станом на ранок 16 листопада загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією у світі перевищило 54,3 мільйона. Так, з початку пандемії зафіксовано 54 369 609 лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19. З них 1 317 131 людина померла, а 34 954 629 - одужали.

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Станом на ранок 16 листопада в Україні виявили 9832 нових випадки коронавірусу. Також зафіксовано 94 летальних випадки, 2753 пацієнти одужали. Госпіталізовано – 1100 осіб.

Добовий показник захворюваності COVID-19 традиційно знизився після вихідних, але продовжує триматися на високому рівні. Днем раніше захворіла 10681 особа, 14 листопада було 12524 (антирекорд.).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 545 689 осіб; одужало - 244197 осіб; летальних випадків - 9697; проведено ПЛР-тестувань - 3941651.

Активними хворими на сьогодні залишаються 291795 осіб.

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Автор: Андрій Василюк