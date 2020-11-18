Пандемія коронавірусу в Україні і світі триває, а кількість випадків COVID-19 продовжує збільшуватись.
Читайте такожНа Київщині від COVID-19 помер чоловік, який віддав свої 15 хвилин кисню на день синові - волонтер
Коронавірус у світі: свіжа статистика
Станом на 18 листопада кількість випадків коронавірусу у світі досягла позначки в понад 55,5 мільйона.
Коронавірус в Україні: дані станом на 18 листопада
Станом на ранок в Україні зафіксовано 12 тисяч 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
За весь час пандемії в Україні захворіли 570 тис. 153 особи, одужали – 259 тис. 79 осіб. Коронавірус забрав життя вже 10 тис. 112 людей.
Коронавірус в Києві: новий антирекорд
За добу в Києві зареєстровано 1213 нових хворих на коронавірус. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1013 киян. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 53 855.
При цьому столична влада вважає, що повний локдаун у Києві через поширення коронавірусу неможливий.
Коли вакцина від коронавірусу з'явиться в Україні
Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") заявив, що вакцина від COVID-19 може бути зареєстрована та доставлена в Україну орієнтовно у першій половині 2021 року.
Чи закриватиме Україна свої кордони через коронавірус
Україна поки не планує закривати кордон для іноземців на тлі зростання випадків коронавірусу в країні. Але в МЗС допускають, що якщо дійде справа до обговорення повного локдауну, то це питання постане.
Ситуація з коронавірусом в Україні і світі: інші важливі новини
- Запалення легенів під час хвороби COVID-19: особливості й симптоми коронавірусної пневмонії
- Британський прем'єр Джонсон отримав негативний тест на COVID-19 після контакту з інфікованим
- Лікар Голубовська пояснила, чи захищають від коронавірусу цибуля, часник й алкоголь
- В Україні лікарні переходять в онлайн: консультують і радяться із закордонними колегами (відео)
- Нідерланди послаблюють карантин – відкривають театри й музеї
- В Україні на коронавірус вже перехворіло до 15% населення - лікар-імунолог
- У Раді пояснили, чому українські школи під час епідемії працюють у звичайному режимі
- У Кабміні пояснили, як карантин вихідного дня "розвантажить" медичну систему
- Рано хвалилися: російські медики, які були прищеплені вакциною "Супутник V", різко захворіли на COVID-19
- У Запоріжжі люди стоять у тисняві цілий день, щоб здати ПЛР-тест і потрапити до лікаря (фото)
Коронавірус: важливо знати кожному
- Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби
- Чи хворіють діти коронавірусом, які при цьому у них симптоми
- Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі
- Симптоми запалення легенів при коронавірусі
- Зник нюх - вірний симптом коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram