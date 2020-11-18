Станом на ранок в Україні зафіксовано 12 тисяч 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Пандемія коронавірусу в Україні і світі триває, а кількість випадків COVID-19 продовжує збільшуватись.

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Коронавірус у світі: свіжа статистика

Станом на 18 листопада кількість випадків коронавірусу у світі досягла позначки в понад 55,5 мільйона.

Коронавірус в Україні: дані станом на 18 листопада

Станом на ранок в Україні зафіксовано 12 тисяч 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 570 тис. 153 особи, одужали – 259 тис. 79 осіб. Коронавірус забрав життя вже 10 тис. 112 людей.

Коронавірус в Києві: новий антирекорд

За добу в Києві зареєстровано 1213 нових хворих на коронавірус. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1013 киян. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 53 855.

При цьому столична влада вважає, що повний локдаун у Києві через поширення коронавірусу неможливий.

Коли вакцина від коронавірусу з'явиться в Україні

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") заявив, що вакцина від COVID-19 може бути зареєстрована та доставлена в Україну орієнтовно у першій половині 2021 року.

Чи закриватиме Україна свої кордони через коронавірус

Україна поки не планує закривати кордон для іноземців на тлі зростання випадків коронавірусу в країні. Але в МЗС допускають, що якщо дійде справа до обговорення повного локдауну, то це питання постане.

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Автор: Андрій Василюк