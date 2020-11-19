В Україні - новий коронавірусний антирекорд.

Пандемія коронавірусу в Україні і світі триває. Кількість випадків COVID-19 продовжує збільшуватись.

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Ситуація з коронавірусом у світі

За даними університету Гопкінса, станом на ранок, 19 листопада, загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією в світі перевищила 56,2 мільйона осіб.

Коронавірус в Україні: новий антирекорд

За останню добу в Україні зафіксували значний приріст нових випадків інфікування коронавірусом. Так, станом на 19 листопада заразились ще 13357 людей. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.

Попереднє найбільше значення було встановлено 14 листопада. Тоді захворіло 12 524 людини.

Коронавірус у Києві: рекордне число інфікованих

Кількість нових випадків коронавірусу у Києві зростає. За минулу добу інфікувалися ще 1348 людей.

Це найбільший добовий приріст нових випадків за весь час пандемії і на 135 випадків більше, ніж 18 листопада (1213 інфікованих).

Активними хворими на 19 листопада лишаються 34144 особи.

Скільки коштуватиме вакцина від коронавірусу для українців

У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

Напередодні, 18 листопада ввечері, в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року

Карантин вихідного дня: якого показника хочуть домогтися в МОЗ

За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, карантин вихідного дня в Україні вважатиметься дієвим в разі збереження кількості нових хворих на коронавірус COVID-19 на рівні близько 12 тисяч за добу.

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Автор: Андрій Василюк