За весь час пандемії в Україні захворіли 430 467 осіб / фото УНІАН, Олександр Прилепа

За минулу добу в Україні зафіксовано рекордні 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Telegram-канал Коронавірус_інфо.

За останню добу госпіталізовано 1 269 осіб, летальних випадків – 193, одужало – 8 378 осіб, здійснено тестувань – 75 598.

Серед захворілих 369 дітей та 514 медпрацівників.

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За весь час пандемії в Україні захворіли – 430 467 осіб; одужало – 184 782 особи; летальних випадків – 7924; проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

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Автор: Денис Прядко