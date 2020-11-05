За минулу добу в Україні зафіксовано рекордні 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Telegram-канал Коронавірус_інфо.
За останню добу госпіталізовано 1 269 осіб, летальних випадків – 193, одужало – 8 378 осіб, здійснено тестувань – 75 598.
Серед захворілих 369 дітей та 514 медпрацівників.
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За весь час пандемії в Україні захворіли – 430 467 осіб; одужало – 184 782 особи; летальних випадків – 7924; проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.
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