У понеділок, 1 грудня, на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіли 13141 особа.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовані 1447 осіб; летальних випадків – 169; одужали – 13882 особи; здійснено тестувань – 67 626 (зокрема методом ПЛР – 44445, методом ІФА – 23181).
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За весь час пандемії в Україні захворіли – 758264 особи; одужали – 369054 особи; летальних випадків – 12717; проведено ПЛР-тестувань – 4607034.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1735), Одеській (1147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 74012 випадків;
- Вінницька область – 17715 випадків;
- Волинська область – 24791 випадок;
- Дніпропетровська область – 40148 випадків;
- Донецька область – 23752 випадки;
- Житомирська область – 30233 випадки;
- Закарпатська область – 23646 випадків;
- Запорізька область – 32555 випадків;
- Івано-Франківська область – 37546 випадків;
- Київська область – 39503 випадки;
- Кіровоградська область – 5506 випадків;
- Луганська область – 6467 випадків;
- Львівська область – 47477 випадків;
- Миколаївська область – 19448 випадків;
- Одеська область – 46985 випадків;
- Полтавська область – 23291 випадок;
- Рівненська область – 31798 випадків;
- Сумська область – 30354 випадки;
- Тернопільська область – 28375 випадків;
- Харківська область – 56361 випадок;
- Херсонська область – 10659 випадків;
- Хмельницька область – 30228 випадків;
- Черкаська область – 24046 випадків;
- Чернівецька область – 34150 випадків;
- Чернігівська область – 19218 випадків.
Карантин в Україні
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.
- Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.
- 17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.
- 25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.
- В уряді почали говорити про так званий "інтелектуальний локдаун". За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії,
так званий "інтелектуальний локдаун" передбачатиме вихід з нього регіонів у різний час.
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