Зокрема, на COVID-19 захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників.

У понеділок, 1 грудня, на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіли 13141 особа.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовані 1447 осіб; летальних випадків – 169; одужали – 13882 особи; здійснено тестувань – 67 626 (зокрема методом ПЛР – 44445, методом ІФА – 23181).

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За весь час пандемії в Україні захворіли – 758264 особи; одужали – 369054 особи; летальних випадків – 12717; проведено ПЛР-тестувань – 4607034.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1735), Одеській (1147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 74012 випадків;

Вінницька область – 17715 випадків;

Волинська область – 24791 випадок;

Дніпропетровська область – 40148 випадків;

Донецька область – 23752 випадки;

Житомирська область – 30233 випадки;

Закарпатська область – 23646 випадків;

Запорізька область – 32555 випадків;

Івано-Франківська область – 37546 випадків;

Київська область – 39503 випадки;

Кіровоградська область – 5506 випадків;

Луганська область – 6467 випадків;

Львівська область – 47477 випадків;

Миколаївська область – 19448 випадків;

Одеська область – 46985 випадків;

Полтавська область – 23291 випадок;

Рівненська область – 31798 випадків;

Сумська область – 30354 випадки;

Тернопільська область – 28375 випадків;

Харківська область – 56361 випадок;

Херсонська область – 10659 випадків;

Хмельницька область – 30228 випадків;

Черкаська область – 24046 випадків;

Чернівецька область – 34150 випадків;

Чернігівська область – 19218 випадків.

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Автор: Денис Прядко