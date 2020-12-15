В Україні 15 грудня зафіксували новий рекорд одужалих від коронавірусу людей. Так, за минулу добу 16 150 українців змогли побороти хворобу. Це найбільший показник за час епідемії, а також на 7 734 особи більше, ніж інфікувалося - за добу 8 416 нових випадків.
Читайте такожУ МОЗ назвали кількість українців, які "точно потребують вакцинації" від коронавірусуУ тому числі зараження підтвердили у 412 дітей і 447 медпрацівників. Госпіталізовано були 1479 осіб.
Крім того, за добу зафіксовано 233 летальних випадки, 16 150 пацієнтів одужали.
Про це у Facebook написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Варто зазначити, що попередній рекорд - 15 372 одужалих був зафіксований в Україні 3 грудня.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 909 082 особи, з них 522 868 одужали, летальних випадків — 15 480. Активними хворими залишаються 386 214 пацієнтів.
Кількість проведених тестів на коронавірус як і раніше низька - всього за добу проведено 55 856 тестувань, з них методом ПЛР - 31 963, методом ІФА - 23 893.
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) і Полтавській (575) областях.
Коронавірус в Україні: що відомо
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