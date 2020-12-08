Госпіталізували 1 319 хворих, померли 195 людей.

В Україні за добу виявлено 10 811 нових випадків COVID-19, а видужали - 12 860 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також"Найголовніше - всім вижити": медик розповіла, коли буде перемога над коронавірусомМинулого тижня вперше за довгий час кількість тих, хто одужав, перевищила число хворих. 3 грудня одужала рекордна кількість людей — 15 372 за добу. При цьому захворюваність тримається на високому рівні.

«Кількість тих, хто одужали за цю добу - 12 860, ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли», - зазначив Степанов.

Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників.

За даними міністра, госпіталізовано 1 319 хворих, померли - 195, видужали - 12 860.

За його даними, за вчора зробили 55 070 тестувань, зокрема методом ПЛР - 30 718, методом ІФА - 24 352.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.

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Автор: Тамара Отовська