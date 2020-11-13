За словами міністра, головне завдання - пройти цю зими з найменшими втратами.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що зима для України буде складною через COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Я як міністр охорони здоров'я чітко усвідомлюю і можу сказати: у нас не буде легкої зими, у нас буде дуже важко. І зараз наше головне завдання - пройти цю зими з цією епідемією з найменшими втратами", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

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Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кафе та ресторанів (за винятком послуги «на винос»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів і тощо.

Дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медустановам, АЗС.

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Автор: Леся Лещенко