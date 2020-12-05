За його словами, ризик можна зменшити, якщо, приміром, святкувати щось лише у колі близької родини.

Коронавірусом з найбільшою ймовірністю можна інфікуватися у місцях масового скупчення людей. А концерти, футболи та великі весілля потрібно було вже давно заборонити.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

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"Я і від лікарів чую, і від людей, що дуже багато можуть інфікуватись навіть у транспорті. Ви розумієте, як лікарі їдуть, приміром, на роботу. Що вони, може, пішки йдуть? Явно, що ні. Чи всі мають автомобілі? Ні. Як добираються на роботу медсестри і санітарки? Напевно, не на власних автомобілях. Відповідно, вони заходять до громадського транспорту і мають там шанс інфікуватися частіше. Але, звісно, це така вимушена річ, яку не просто так змінити. А от, що держава могла б забезпечити раніше – це зупинка концертів, футболів, великих весіль (хоча б обмежити кількість гостей)", – каже медик.

За його словами, ризик можна зменшити, якщо, приміром, святкувати щось лише у колі близької родини.

"Ми ж не проти, щоб були весілля, але аби святкувань не робили більше ніж на 10 осіб. Збирається лише одна близька родина – нема питань. А у нас відбувається святкування на 100 осіб, потім 50 із них захворіли, 20 – потрапили до лікарні. А якщо таких весіль 3-4, то на другий тиждень ми маємо понад 50 хворих у лікарні", – розповів Тарас Жиравецький.

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Автор: УНІАН