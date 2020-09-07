Леся Радковська

Осінь - час, коли навколо всі віруси сходяться докупи і люди щедро діляться ними між собою. Віруси грипу, ГРВІ, кір, кашлюк, вітряна віспа і т.д. - їх теж ніхто не скасував. А ковід-19 – як «вишенька» на торті. Зараз, в умовах карантину, ця ситуація дуже гостра. Навіть чиєсь чхання і «ка-хи» у багатьох викликає відчуття страху. Що ж нас чекає? Як себе захистити?

Все просто і водночас чомусь дуже важко.

Дорослим легше дотримуватись дистанції і ви маєте бути прикладом для своїх дітей

Перше, про що слід пам’ятати, - це профілактика. Мити руки, правильно чхати, користуватись серветками – цього всі вже навчились за час карантину і цим не варто нехтувати.

Друге - засоби індивідуального захисту, соціальна дистанція. Теж вже усім зрозуміло, проте нагадаю. Дорослим легше дотримуватись дистанції і ви маєте бути прикладом для своїх дітей. У школі, дитячих садках, попри будь-які настанови, розмістити дітей на відстані 1,5 м одне від одного ви не зможете, тому навчіть їх:

правильно мити руки з милом;

використовувати кишеньковий антисептик, коли немає можливості помити руки;

не торкатись поруччя, стін;

не облизувати/не гризти пальці, нігті, ручки і т.д.;

мати змінні маски, якщо навчальний заклад має такі правила.

У більшості шкільних закладів тепер є прогулянки на свіжому повітрі, діти частіше перебувають на вулиці. Це корисно, адже під час таких шкільних занять діти рухаються і працює весь організм (м’язи, суглоби, краще вентилюються легені), а також безпечніше, ніж у коридорах.

Не варто нехтувати вологим прибиранням

Третє - просте, але дуже дієве - це провітрювання приміщень (класу, групи, кабінету на роботі чи кімнат вдома). Нікого не видує чи продує, а от циркуляція чистого повітря завжди потрібна. Зараз це стало ще актуальнішим. Під час провітрювання все «надихане» повітря змінюється на чисте з вулиці, яке має кращу вологість, особливо восени. І ще - не варто нехтувати вологим прибиранням.

Четверте - щеплення від тих збудників, від яких є вакцини. Чому це важливо? Бо коли людина стикається з міксом «грип+корона», то ризики значно збільшуються. Тож вакцинація геть не зайва.

Раціональне харчування кожного дня - найбільше і найкраще джерело вітамінів

П’яте - групи ризику мають тримати під контролем свої хронічні захворювання.

І останнє мало б бути шосте - вітаміни. Але не буде. Споживайте овочі, крупи, м’ясо, рибу, фрукти. Раціональне харчування кожного дня - найбільше і найкраще джерело вітамінів. У додаткових певних вітамінах чи мінералах є потреба лише у деяких випадках, коли встановлено, що у вас з ними дефіцит. А єдиний потрібний нам увесь рік – це вітамін Д, який у нашій географічній локації у дефіциті. Тому не забувайте приймати його згідно з рекомендаціями вашого лікаря всією сім’єю.

Діти рідко мають яскраві прояви ковіду, тому часто є безсимптомними носіями

Наостанок, не займайтесь самолікуванням, адже розрізнити коронавірус, ГРВІ чи грип може бути важко, часто ці захворювання можуть бути схожими. Ба більше, є і безсимптомні носії ковіду. Тому, маючи якісь симптоми застуди, щоб уникнути інфікування у медзакладі чимось новим, краще уточніть у свого сімейного лікаря, чи варто йти «послухатись» та «подивитись горло». Але це не означає, що лікуватись зовсім не треба. Якщо у вас гарячка, яка не контролюється, задишка, погіршення загального стану чи інші гострі стани, які вас турбують, телефонуйте своєму лікарю або в «швидку».

І ще варто пам’ятати, що діти рідко мають яскраві прояви ковіду, тому часто є безсимптомними носіями. І якщо в сім’ї захворів дорослий та підтверджено діагноз ковід-19, усі контактні, навіть діти без жодних симптомів, мають дотримуватись карантину згідно з рекомендаціями сімейного лікаря.

Будьте здорові!

Леся Радковська, лікар-інфекціоніст, сімейний лікар

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