Степанов також відзначив "хвилюючу" тенденцію збільшення захворюваності COVID-19 серед молодих українців.

Карантинні обмеження допоможуть Україні легше пережити зимовий період. Але пандемія коронавірусу зробить зиму для країни дуже важкою.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю Reuters.

Він зазначив, що поточні обмеження, запроваджені урядом, дозволять хоча б залишити приріст випадків зараження коронавірусом на поточному рівні і уникнути його зростання.

"Ці заходи допоможуть Україні пережити важкий період, найважчу зиму. Цей період, на мій погляд, буде дуже суворим з точки зору захворюваності та кількості тяжкохворих", - сказав Степанов.

Міністр також відзначив "хвилюючу" тенденцію збільшення захворюваності COVID-19 серед людей молодше 40 років.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за весь час пандемії зареєстровано 570153 випадки COVID-19, одужали 25979 осіб, померли 10112. За минулу добу зафіксовано 12496 нових випадків COVID-19.

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Автор: УНІАН