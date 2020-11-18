Карантинні обмеження допоможуть Україні легше пережити зимовий період. Але пандемія коронавірусу зробить зиму для країни дуже важкою.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю Reuters.
Він зазначив, що поточні обмеження, запроваджені урядом, дозволять хоча б залишити приріст випадків зараження коронавірусом на поточному рівні і уникнути його зростання.
"Ці заходи допоможуть Україні пережити важкий період, найважчу зиму. Цей період, на мій погляд, буде дуже суворим з точки зору захворюваності та кількості тяжкохворих", - сказав Степанов.
Міністр також відзначив "хвилюючу" тенденцію збільшення захворюваності COVID-19 серед людей молодше 40 років.
Як повідомляв УНІАН, в Україні за весь час пандемії зареєстровано 570153 випадки COVID-19, одужали 25979 осіб, померли 10112. За минулу добу зафіксовано 12496 нових випадків COVID-19.
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