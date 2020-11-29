Протягом минулої доби, 28 листопада, в Україні виявили 12 978 нових випадків коронавірусної хвороби. 120 випадків стали летальними.
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Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників.
28 листопада був госпіталізований 1561 коронавірусний хворий. Одужали 4 243 особи.
Здійснено тестувань за добу – 49 180 (зокрема методом ПЛР – 39 233, методом ІФА – 9 947).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 722 679 осіб;
- одужало – 339 378 осіб;
- летальних випадків – 12 213;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 502 482.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.
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