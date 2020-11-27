Коронавірус найактивніше розмножується три-два дні до симптомів і ще після появи перших ознак COVID-19, наголошує Комаровський.

Під час пандемії коронавірусу захисні маски потрібно носити всім – як хворим, так і здоровим людям. Це пов'язано з особливістю перебігу коронавірусної хвороби.

Про це на своєму сайті розказав лікар Євген Комаровський.

Зазначимо, раніше Комаровський зазначав, що маска потрібна лише хворому, аби не заражати здорових. Утім, за словами лікаря, щодо масок за час коронавірусної пандемії стався серйозний перегляд позиції медичної науки.

"Фактично від моменту появи масок існувала загальноприйнята позиція ВООЗ, яка декларувала, що маски потрібні хворим, а здоровим носити їх не потрібно. Цю позицію ВООЗ озвучували багато лікарів, і я зокрема. Але стосовно коронавірусу – згодом з'ясувалася його дивна особливість: людина, хвора на COVID-19, дуже заразна до появи будь-яких симптомів. Тобто вірус найактивніше розмножується три-два дні до симптомів і ще день після появи перших ознак хвороби. Фактично людина, яка здається – собі і всім іншим – абсолютно здоровою, може активно поширювати вірус", – каже Комаровський.

Саме тому, за словами лікаря, з урахуванням цієї особливості коронавірусу, Всесвітня організація охорони здоров'я принципово змінила своє ставлення до масок.

"Якщо неможливо дотримуватися соціальної дистанції у 2 метри між людьми, то маски повинні носити всі, тому що кожен з нас може бути потенційно заразний. Тому – чи будете ви у приміщенні або на вулиці – якщо відстань між людьми менше півтора метрів, то маски обов'язкові для всіх. Зрозуміло, що якщо мама з дитиною виходить погуляти і пограти в пісочниці, і там нікого навколо немає, то їм не треба маски надягати, тому що вони і так в тісному контакті одне з одним цілодобово", – пояснив Євген Комаровський.

Але маски, додав Комаровський, потрібно носити правильно – будь-яка маска повинна закривати ніс.

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"Одночасно потрібно розуміти, що маска – будь-яка, хоч марлева, хоч тканинна – не захищає вас від зараження, маска не дає вам заражати інших, зупиняючи краплі і мокроту. Не дає захворіти вам респіратор, як мінімум fpp2, але якщо люди в публічних місцях користуються респіраторами, то це повинні бути респіратори без клапана. Тому що клапан полегшує видих і дозволяє вам з легкістю заражати кого завгодно", – додав лікар.

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Автор: Вікторія Гордієнко