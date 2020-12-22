У Києві за минулу добу виявили понад 1,1 тис. хворих на COVID-19, 26 - померли.
Про це Київський міський голова повідомив у своєму Telegram-каналі.
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"1159 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 26 людей. Усього коронавірус забрав життя 1749 киян", - зазначив він.
За даними Кличка, загалом у столиці на сьогодні вже 102 тис. 282 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
Минулої доби виявили коронавірус у 644 жінок, 424 чоловіків, а також у 91 дитини. Захворіли, зокрема, 36 медиків. До лікарень госпіталізували 121 пацієнта, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (232), Дніпровському (201) та в Солом‘янському (140) районах. Одужали за минулу добу 1 тис. 242 особи.
Усього коронавірус подолали 33981 житель столиці.
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