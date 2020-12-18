Максим Степанов заявив, що найкращий спосіб боротьби з пандемією - це колективний імунітет.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов спрогнозував, що з квітня 2021 року епідемія коронавірусу в Україні піде на спад.

Цьому мають посприяти такі фактори, як початок вакцинації населення та люди, які вже перехворіли на коронавірус. Про це пише hromadske.

Він зазначив, що найкращий спосіб боротьби з пандемією - це колективний імунітет.

"Він досягається двома шляхами: або це вакцинація, яка повинна становити щонайменше 70-80%, або коли люди перехворіють. Я оптиміст, тому мені здається, що все ж таки з квітня має бути легше і ми відразу будемо реагувати. І плюс почнеться вакцинація", - додав Степанов.

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Ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні за добу зафіксовано 12 тис. 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли - 260 осіб, одужали - 12 тис. 866 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіла 944 тис. 381 особа, одужали – 561 тис. 222, померли – 16 тис. 256. Медиками проведено 5 млн 209 тис. 462 ПЛР-тестування.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що потрібно знати

15 грудня Степанов заявив, що розраховує на те, що перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть в Україну вже в лютому 2021 року.

Раніше Степанов повідомляв, що перші 8 млн доз вакцини можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Олег Давигора