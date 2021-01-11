З 8 січня в Україні діють посилені карантинні обмеження.

Обмеження продажу непродовольчих товарів в Україні під час локдауну дозволить зменшити кількість людей у супермаркетах.

Таку думку в ефірі каналу "Україна 24" висловила експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози, доктор медичних наук Наталія Виноград.

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"Мова йде про низку факторів, які визначають можливість інфікування людей. Ця ймовірність обумовлена тривалістю перебування людини в зоні потенційного поширення патогену. В даному варіанті встановлено, що людина досягне реалізованого ризику зараження, якщо вона буде там перебувати 15 хвилин, яких вистачить, щоб взяти продукти і вийти з магазину. А ось, щоб обійти всі відділи і зібрати всі потрібні і непотрібні речі, постояти, подумати, це більше 15 хвилин навіть для досвідченого покупця", - пояснила вона.

Експерт додала, що українським лікарям "і так зараз вистачає роботи".

"Основна ідея - стримати темпи приросту нових випадків з урахуванням того, що потрібен захист ще й від грипу та інших ГРВІ, і лімітувати, обмежувати потенційні ризики. Порахуйте, скільки приміщень може відвідати людина в день і скільки там перебувати. Може, вона краще посидить вдома і обійдеться без шкарпеток?", - зазначила вона.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення про введення посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня включно. У цей період забороняється робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки і замовлень з собою).

Також не працюють кінотеатри, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни, театри.

Забороняється відвідування навчальних закладів, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів. Одночасно працює громадський транспорт.

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Автор: Юрій Годован