Прості речі рятують життя. Чому навіть після послаблення карантину слід дотримуватись гігієни та дистанції

Леся Радковська

Послаблення карантину насправді дуже складне питання. З одного боку, всі розуміють, що обмежувальні заходи сильно б’ють по фінансах, усім важко і надовго «фінансової подушки» не вистачить (а у когось кошти вже закінчились). З іншого боку, багато людей вже давно самі послабили карантин, а дехто і не дотримувався жодного дня.

Втім, ми, як свідомі люди, маємо розуміти, що вірус не зникне рівно в той день та годину, коли послабиться чи закінчиться карантин. І, попри послаблення обмежувальних заходів у країні, ми не маємо права втратити те, чого досягали ними протягом двох місяців. Нагадаю, що самовільне послаблення карантину на Великдень дало свої «плоди» зараз (через два тижні інкубаційному періоду вірусу) - збільшилась кількість хворих.

Уявіть: поруч з вами може бути абсолютно здорова на вигляд людина, яка мінімальні прояви захворювання вважає алергією/простудою і яка, не дотримуючись правил чхання/кашлю (у ліктевий згин чи одноразову серветку з подальшою обробкою рук антисептиком), розповсюдить вірус навколо.

Загалом точної кількості хворих/інфікованих covid-19 ніхто не знає, бо не усі випадки були з клінічними проявами (ознаками, скаргами) і не усі тестувались (та й ніде у світі немає загального тестування усіх громадян). Тож, уявіть: поруч з вами може бути абсолютно здорова на вигляд людина, яка мінімальні прояви захворювання вважає алергією/простудою і яка, не дотримуючись правил чхання/кашлю (у ліктевий згин чи одноразову серветку з подальшою обробкою рук антисептиком), розповсюдить вірус навколо. І якщо ви з груп ризику та не дотримаєтесь дистанції, чистих рук і т.д., ймовірність того, що ви інфікуєтесь збільшується. Це зовсім не залежить, чи діє карантин або ж який саме зараз режим карантину – жорсткий чи послаблений. Це залежить лише від вашої обережності та дотримання простих правил профілактики. Саме ці правила допомагають уникнути не лише інфікування коронавірусною інфекцією, а й іншими збудниками, яких навколо нас безліч.

Чисті руки - це основа, до якої батьки привчають дітей змалечку. Бо саме брудними руками ми себе «нагороджуємо» різними вірусами, бактеріями, паразитами. Прийшли додому - помили руки. Хочете поїсти - спершу помийте руки. І не забувайте про продукти, їх теж потрібно мити (як до карантину так і під час нього, і після). Це - загальні поняття, які усі знають і знали.

До речі, за можливості, обирайте миття рук з милом протягом, мінімум, 20 секунд, аніж використання дезінфікуючого засобу. Так менше страждає ваша шкіра, а ефект – однаковий. Крім того, після миття/обробки рук, нанесіть на шкіру зволожуючий крем (безліч людей стикнулись з сухістю, тріщинками шкіри, і декого це спонукає до відмови частого миття рук).

Тож, на що в першу чергу звернути увагу після послаблення карантину? На те, що правила профілактики є незмінними. І основні та прості методи діють.

І дуже важливо, щоб ніхто не хитрував: хто має ознаки захворювання – скасовує візит чи не виходить на роботу...

Що слід робити, а чого не слід, виходячи на вулицю? Варто дотримуватись тих же правил, що і на карантині: зайвий раз не торкатись поруч/дверних клямок/стін/кнопок ліфту, а при контакті з ними - обробити дезінфікуючим засобом; не торкатись руками обличчя; продовжувати уникати скупчення сусідів чи інших людей. Дітям все ж не слід ходити на дитячі майданчики, бо їх ніхто не дезінфікує і там можна швидше «знайти» не одне захворювання. Звісно, ходити на прогулянки потрібно. Але обирати для цього ліс/дачу/поле, причому, не забувати про кліщів і вдягати відповідний одяг та мати з собою репеленти.

Відвідуючи літні майданчики кафе, перукарні та інші заклади краси, знову ж таки, потрібно дотримуватись безпечної дистанції з іншими людьми та мати чисті руки. Зі свого боку, працівники кафе та салонів краси повинні дотримуватись усіх вимог щодо прибирання та дезінфекції закладів, кількості клієнтів, власники повинні подбати про засоби індивідуального захисту своїх співробітників. І дуже важливо, щоб ніхто не хитрував: хто має ознаки захворювання – скасовує візит чи не виходить на роботу…

Прості правила профілактики (дистанція, чисті руки, етикет чхання та кашлю), а також звичайний здоровий глузд (якщо маєте ознаки ГРВІ, не ходіть у громадські місця і в гості, а самоізолюйтесь, наскільки це можливо) рятують світ. Саме такі дії кожного з нас згодом дозволять поступово увійти у звичний ритм безкарантинного життя. Пам’ятайте, скільки медиків та волонтерів щодня рятують життя, і в яких умовах це відбувається. Щоб допомогти їм і собі варто лише виконувати прості правила.

Будьте здорові!

Леся Радковська, лікар-інфекціоніст, сімейний лікар