Відомий київський лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, які з коронавірусів найнебезпечніші.
Їх у світі циркулює всього сім. Відповідне пояснення Голубовської опубліковане у Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".
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"Чотири коронавіруси постійно циркулюють у природі, і ми заражалися ними все життя – вони завжди викликали легкий респіраторний синдром. Але цей (COVID-19) — один з трьох небезпечних, які викликають ураження легенів", – наголосила інфекціоніст.
"Вже на сьогодні нам відомо, що ступінь тяжкості захворювання і його ймовірність залежать від дози вірусу", - додала фахівець.
Також вона заявила, що через особливості передачі коронавірус буде більш інтенсивним у зимовий період, відповідно, і хворих буде більше.
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