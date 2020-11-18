Інфекціоніст розповіла по сезонність коронавірусу.

Відомий київський лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, які з коронавірусів найнебезпечніші.

Їх у світі циркулює всього сім. Відповідне пояснення Голубовської опубліковане у Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

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"Чотири коронавіруси постійно циркулюють у природі, і ми заражалися ними все життя – вони завжди викликали легкий респіраторний синдром. Але цей (COVID-19) — один з трьох небезпечних, які викликають ураження легенів", – наголосила інфекціоніст.

"Вже на сьогодні нам відомо, що ступінь тяжкості захворювання і його ймовірність залежать від дози вірусу", - додала фахівець.

Також вона заявила, що через особливості передачі коронавірус буде більш інтенсивним у зимовий період, відповідно, і хворих буде більше.

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Автор: Ольга Робейко