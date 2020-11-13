Як пояснив Комаровський, це будь-яке приміщення, де немає провітрювання. І чим там менше повітря, тим там небезпечніше.

Ідеальним середовищем для поширення коронавірусу є замкнутий простір з поганою вентиляцією, в якому знаходяться багато людей.

Про це заявив відомий лікар Євген Комаровський у ролику, опублікованому на його YouTube-каналі.

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Медик назвав кілька прикладів, де найбільше шансів підхопити інфекцію. Як пояснив він, це будь-яке приміщення, де немає провітрювання. І чим там менше повітря, тим там небезпечніше, підкреслив Комаровський.

Таким чином, місцями, де людина потенційно може зустрітися з великою кількістю вірусу (що підвищує шанси заразитися) є:

Транспорт.

Цей пункт лікар озвучив першим.

"Будь-який вагон метро - прекрасна модель для цього", – сказав він.

Комаровський нагадав, що активними розповсюджувачами вірусу будуть не люди з симптомами, а інфіковані за кілька днів до прояву симптомів.

Лікарняна палата.

"Особливо в тих країнах, де державі споконвіку було наплювати на повітрообмін в палатах, а люди споконвіку боялися протягів більше, ніж всіх вірусів разом узятих", – сказав доктор.

Тюрма.

Казарма.

Корабель.

Як зазначив лікар, з літаками "простіше", тому що там дуже потужна система фільтрації.

Будинки для людей похилого віку.

Комаровський назвав їх майже ідеальною моделлю: в обмеженому просторі знаходиться величезна кількість людей з групи ризику. Вентиляція повітря там зазвичай залишає бажати кращого.

Комаровський про коронавірус: що варто знати

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Автор: УНІАН