Відомий український педіатр Євген Комаровський розповів, як хворіють на COVID-19 дорослі та діти і у чому різниця. За його словами, молоді люди, зазвичай, переносять коронавірусну хворобу легше, ніж старші пацієнти.
"З COVID-19 все складніше і простіше одночасно: чим людина молодша, тим більше у неї шансів на легку форму хвороби. Так що ваша донька цілком може перенести хворобу практично без симптомів. Якщо хочете упевнитися, чи перехворіла вона, то для дітей застосовуються ті ж тести, що і для дорослих", - розповів лікар на своїй сторінці в Instagram.
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Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів, чим небезпечний такий симптом коронавірусу, як втрата нюху.
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