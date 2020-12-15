Лікар наголошує, якщо хочете упевнитися, чи перехворіла дитина на COVID-19, то зробіть їй тест.

Відомий український педіатр Євген Комаровський розповів, як хворіють на COVID-19 дорослі та діти і у чому різниця. За його словами, молоді люди, зазвичай, переносять коронавірусну хворобу легше, ніж старші пацієнти.

"З COVID-19 все складніше і простіше одночасно: чим людина молодша, тим більше у неї шансів на легку форму хвороби. Так що ваша донька цілком може перенести хворобу практично без симптомів. Якщо хочете упевнитися, чи перехворіла вона, то для дітей застосовуються ті ж тести, що і для дорослих", - розповів лікар на своїй сторінці в Instagram.

Коронавірус: важливо знати кожному

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів, чим небезпечний такий симптом коронавірусу, як втрата нюху.

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Автор: Вікторія Гордієнко