Аби дізнатись, чи хворіла людина коронавірусом, достатньо здати тест на виявлення антитіл класу G.

Коронавірус часто має легкий перебіг, інфікована людина може навіть не помітити його симптомів.

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Про це в коментарі ТСН розповів лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський.

"Чи міг я перехворіти на COVID-19 і не помітити?". Так, звісно. Деякі симптоми, такі, як біль у горлі, незначна слабкість, закладеність носа людина може навіть не помітити. А це й був коронавірус", – каже лікар.

За словами спеціаліста, аби дізнатись, чи хворіла людина коронавірусом, достатньо здати тест на виявлення антитіл класу G.

"Вони з’являються вже приблизно на 20-25 день після хвороби", – підсумував Дубровський.

Коронавірус в Україні - статистика

За минулу добу в Україні зафіксовано рекордні 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За останню добу госпіталізовано 1 269 осіб, летальних випадків – 193, одужало – 8 378 осіб, здійснено тестувань – 75 598.

Серед захворілих 369 дітей та 514 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 430 467 осіб; одужало – 184 782 особи; летальних випадків – 7924; проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.

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Автор: Дмитро Захаров