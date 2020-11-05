Коронавірус часто має легкий перебіг, інфікована людина може навіть не помітити його симптомів.
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Про це в коментарі ТСН розповів лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський.
"Чи міг я перехворіти на COVID-19 і не помітити?". Так, звісно. Деякі симптоми, такі, як біль у горлі, незначна слабкість, закладеність носа людина може навіть не помітити. А це й був коронавірус", – каже лікар.
За словами спеціаліста, аби дізнатись, чи хворіла людина коронавірусом, достатньо здати тест на виявлення антитіл класу G.
"Вони з’являються вже приблизно на 20-25 день після хвороби", – підсумував Дубровський.
Коронавірус в Україні - статистика
- За минулу добу в Україні зафіксовано рекордні 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- За останню добу госпіталізовано 1 269 осіб, летальних випадків – 193, одужало – 8 378 осіб, здійснено тестувань – 75 598.
- Серед захворілих 369 дітей та 514 медпрацівників.
- За весь час пандемії в Україні захворіли – 430 467 осіб; одужало – 184 782 особи; летальних випадків – 7924; проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.
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