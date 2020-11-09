Великі черги на КТ спричинені, серед іншого, панікою, пояснює експерт.

Хворі на коронавірусну інфекцію українці часто зловживають комп'ютерною томографією, чим наносять додаткову шкоду здоров’ю.

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Про це в ефірі каналу «Україна 24» розповіла розповіла лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна. За її словами, проводити КТ слід виключно за призначенням лікаря.

"Варто не забувати, що комп'ютерна томографія - це не льодяників поїсти, це серйозна доза опромінення. Робити її просто так кожні два дні - це зловживання. КТ потрібно робити виключно за призначенням лікаря, але у нас же ніхто цього не чекає. У нас що призначить Google, то пацієнти і роблять. Велика черга на КТ викликана панікою зокрема. Це не лікувальна процедура, а діагностика за потребою", - пояснила спеціаліст.

Лікар також розкритикувала поширену практику придбання медичного обладнання без особливої потреби. Зокрема, кожен пацієнт вважає за необхідне придбати додому кисневий концентратор.

"У мене питання - що ви з ним робитимете? У багатьох він просто стоїть як незатребуваний. Неправильне використання небезпечне навіть з протипожежної точки зору, і може спричинити за собою жертви. У нас прийнято, не розбираючись ні в чому, брати найскладніший апарат, концентратор з великим літражем. Я знаю забезпечених людей, які собі додому закупили апарати ШВЛ. Хто на них працюватиме?" - зазначила інфекціоністка.

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Автор: Дмитро Захаров