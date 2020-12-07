Лікар зазначив, що наразі випадків захворювань грипом небагато.

Коронавірусна інфекція відтермінувала початок захворюваності на грип в Україні, яка зазвичай починається восени. І питання в тому, чи буде епідемія грипу взагалі.

Таку думку в інтерв'ю ТСН.ua висловив головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький. Він зазначив, що наразі випадків захворювань грипом небагато.

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"З грипом цікава ситуація. Якщо згадати, то грип у нас завжди починався восени (середина жовтня – початок листопада). То наразі випадків захворювань небагато. Грип уже мав би бути, температура нижча за 15-17 градусів, грудень. Коронавірус відтіснив його", – каже Жиравецький.

За його словами, теоретично, епідемія грипу ще може початися. "Але якщо не почнеться, це буде цікавий феномен", – зазначив лікар.

Тарас Жиравецький також наголосив, що вакцина від грипу не гарантує, що людина не захворіє. "Частина із вакцинованих таки захворіє, але матиме легші симптоми", – додав він.

Ситуація з коронавірусом в Україні: свіжа статистика

Минулої доби в Україні зареєстрований 8 тис. 641 новий випадок COVID-19.

За весь час пандемії в країні інфікувалися коронавірусом 821 тис. 947 українців, померли – 13 тис. 733.

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Автор: Андрій Василюк