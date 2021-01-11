Мешканка Дніпра Ольга Васильєва показала фотографії з міської дитячої лікарні № 6, де лікують хворих на коронавірус.
Знімки, на яких видно моторошні умови утримання дітей, вона опублікувала в Facebook.
"Старе все: двері, вікна, підлога, туалетна кімната, ліжка з обвислими сітками, подушкою можна вбити, там народилося, жило, померло і розклалося не одне покоління пір'яних кліщів, матраци записані, закакані, забиті. Нічого з моменту будівництва не змінювалося. І тут лікують наших діток", - написала вона.
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За словами мами хлопчика, якому довелося лежати в цій лікарні, претензій до лікарів у неї немає, оскільки вони виконуються свою роботу добре, в силу своїх можливостей. При цьому вона незадоволена організацією лікувального процесу.
"Як так, що у вихідний день мало не один лікар? Він же і на приймальному спокої, він же і на обходах. Тому ранковий огляд починався після обіду. І якщо вашій дитині стане гірше, то в цю хвилину до вас на допомогу ніхто не примчить. Просто нікому", - розповіла Дніпрянка.
"Ми з собою привезли манеж, тому що в таке дитяче ліжечко садити дитину страшно. І я б ще взяла з дому матрац, якби був", – зазначила Васильєва.
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