Заповненість ліжок в комунальних медзакладах столиці становить 52%.

У стаціонарах Києва на сьогодні лікуються понад 2,1 тис. хворих на COVID-19, з них 1,4 тис. отримують кисневу терапію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

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"Не зменшується, на жаль, у столиці кількість хворих, які потребують госпіталізації, і пацієнтів, які перебувають у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2 тис. 131 хворий на коронавірус, із них 19 дітей, 1 тис. 158 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1 тис. 401 особа. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий", - зазначив Кличко.

За його словами, заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 52%.

Як повідомляв УНІАН, Київ підготував загалом близько 4,5 тис. ліжок для прийому хворих на COVID-19.

Станом на 25 листопада подачею кисню було обладнано 1 тис. 639 лікарняних ліжок. За словами Кличка, до кінця року кількість ліжок з постачанням кисню планується збільшити до понад 3,5 тис.

У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 1374 осіб. Загалом підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 76750. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 79 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Автор: Інна Андаліцька