Лікар каже, що вітаміни можуть зменшити запалення в організмі, але вони не протидіють коронавірусу.

Останнім часом Мережа рясніє порадами різноманітних експертів стосовно лікування коронавірусу. Втім, ефективних препаратів, здатних ефективно здолати COVID-19, немає.

Про це ТСН.ua розповів головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

Читайте такожКомаровський порадив, як знизити ризик інфікування коронавірусом"Сам коронавірус зараз не має ефективного лікування. Тобто препаратів, які ефективно, якісно знищують вірус, не існує. Є один препарат, який показав якусь мінімальну ефективність і його рекомендують застосовувати, але у перші дні захворювання, і ще один препарат, який у нас широко не використовується. Але його вартість кілька тисяч доларів, і це часто не за кошт держави", - говорить Тарас Жиравецький.

Він додає, що держава не встигає за новинками на медичному ринку, поки закуповують один препарат, з'являється інший.

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"Знищити коронавірус зараз ми не можемо. Жодні препарати в плані імуномодуляторів, імуностимуляторів, тобто якихось вітамінів не можуть знищити вірус і запобігти зараженню – це чітко треба розуміти. Стосовно рецептів, які виписують колеги, інфекціоністи, пульмонологи, які також лікують амбулаторних пацієнтів – дуже багато препаратів, які не працюють, а більш як психопідтримка. Наприклад, вітамін D у більших дозах, і С, і цинк, і ще купа різних аміксинів, новеринів, тобто імуномодуляторів українського виробництва, які в принципі не працюють, але, на жаль, в рецептах є для заспокоєння пацієнтів. Бо у нас, якщо лікар нічого не призначив, то значить лікар некомпетентний", — пояснив медик.

На його думку, вітаміни можуть зробити легкий детокс, трохи зменшити запалення в організмі, але це не протидія коронавірусу. Крім того, вони можуть і зашкодити.

"У разі передозування вітаміну С, ми можемо отримати у нирках утворення оксолатів, мати камінці у нирках. Нудота може виникати – це те, на чому я наголошую. Лікар призначив низку препаратів, частина з яких є базовими, які гарно стабілізують пацієнта, потім він прийме цинк і виблює усі ті препарати. Далі просто відмовляється їх вживати, бо він же не знає, що стало причиною", – каже Тарас Жиравецький.

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Автор: УНІАН