У ЦГЗ вкотре нагадали, що оскільки СOVID-19 є вірусним захворюванням, у більшості випадків для боротьби з ним антибіотики не потрібні.

Українців закликали не лікуватися антибіотиками самостійно без відповідних призначень лікаря. Так само важливо не переривати курс лікування ними достроково, навіть якщо стан хворого покращився.

Про ці правила нагадала в Facebook прес-служба Центру громадського здоров'я.

Читайте такожЛікар пояснивши, чи можна вилікувати коронавірус вітамінамиКрім того, в повідомленні підкреслили, що оскільки СOVID-19 є вірусним захворюванням, в більшості випадків для боротьби з ним антибіотики не потрібні.

"Кожен раз, коли ви приймаєте антибіотики правильно, десь плаче бактерія. Тому що вона втрачає свій шанс стати супербактерією. Супербактерії - це бактерії, які стали стійкими до всіх або більшості антибіотиків, які має в своєму арсеналі людство", – зазначили в пості.

Медики пояснили, що такою бактерією став метицилін-резистентний стафілокок (МРЗС), яким люди часто інфікуються в лікарнях. Зокрема, зазначена супербактерія живе на шкірі 1 з 30 осіб.

У разі, якщо вона потрапляє всередину організму, людина може захворіти на важку пневмонію або навіть отримати сепсис, які не будуть лікуватися антибіотиками.

Тому, попередили фахівці, чим частіше всі будуть нехтувати правилами прийому таких препаратів, тим більше буде з'являтися антибіотикорезистентних (стійких до антибіотиків, – ред.) бактерій.

Антибіотики проти коронавірусу: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко