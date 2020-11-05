Зараз в наявності в Україні 52 тисячі ліжок для хворих COVID-19.

У трьох містах України будуть розгорнуті тимчасові госпіталі для лікування людей з коронавірусом.

Про це повідомляв міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу".

За його словами, станом на ранок четверга в країні були заповнені більше половини лікарняних місць, призначених для хворих COVID-19. їх кількість збільшуватимуть.

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"На сьогоднішній ранок в лікарнях перебували 27,5 тисячі громадян. Ця цифра майже в 3,5 рази більше, ніж було на початку вересня. У нас зараз в готовності 52 тисяч ліжок. І ми екстрено збільшуємо. Думаємо, що збільшимо кількість цих ліжок ще на 20 тисяч. Це максимальні теоретичні можливості нашої системи охорони здоров'я, щоб не було збільшення за рахунок ненадання медичної допомоги іншим хворим. Крім того, ми, думаю, підемо на розгортання тимчасових госпіталів в наших містах", — повідомив Степанов.

Міністр уточнив, що такі тимчасові госпіталі будуть у Києві, Одесі та Краматорську Донецької області.

Також Степанов анонсував введення в Україні карантину вихідного дня. Очікується, що до такої міри можуть вдатися вже з наступних вихідних.

Коронавірус в Україні: статистика

За минулу добу в Україні зафіксовано рекордні 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 4 листопада було госпіталізовано 1 269 осіб, летальних випадків – 193, одужали – 8 378 осіб, проведено тестувань-75 598.

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Автор: Юрій Годован