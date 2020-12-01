Влада наразі розглядає два сценарії введення зимового локдауну.

Експерти пропонують владі різні моделі запровадження зимового локдауну – з огляду на резервні можливості медичної системи.

Про це в коментарі НВ повідомив епідеміолог МОЗ, обізнаний у консультаціях щодо локдауну.

Влада наразі розглядає два сценарії введення зимового локдауну.

Перший передбачає посилення карантину вже з початку 2021 року, проте у випадку стрімкого приросту інфікованих задіють другий варіант – до новорічних святкувань.

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За словами експерта, з нинішніми показниками вводити карантин, «наприклад, з наступного тижня або з 20 грудня немає сенсу», оскільки зберігається, зокрема, міцність ліжкового фонду.

Експерти пропонують уряду ввести локдаун вже після Нового року на три тижні. Оскільки на перший тиждень січня припадатиме пікова захворюваність на коронавірус.

Обговорюють й другий сценарій – з кінця грудня. Він покликаний не допустити скупчення людей на святкуваннях. Водночас епідеміолог вважає цей варіант менш імовірним. До нього повернуться, тільки якщо добові показники з інфікування COVID-19 будуть різко зростати.

«Цей сценарій активно обговорювався останнім часом, але зараз є можливість регулювати ці питання іншими шляхами та посилити контроль над дотриманням діючих обмежень: карантину вихідного дня та окремих обмежень, що діють для закладів громадського харчування», – стверджує експерт.

На Банковій журналістам підтвердили, що, крім основної статистики МОЗ, послуговуватимуться й думкою фахівців.

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Автор: УНІАН