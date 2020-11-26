Можливий жорсткий локдаун в Києві може передбачати і закриття метрополітену, вважає глава Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан.
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Як повідомляє "Сегодня" у своєму Telegram-каналі, таку заяву чиновник зробив у коментарі журналістам.
"Питання про закриття метро в Києві і наземного транспорту має прийматися виключно на рівні уряду, враховуючи всі епідеміологічні показники», - зазначив він.
При цьому Рубан зазначив, що введення локдауна - це вже безапеляційне рішення. Воно просто необхідне країнам зі слабкою первинною ланкою з проведення протиепідеміологічних і профілактичних заходів.
"В Україні такої ланки фактично немає. Воно просто знищене попереднім керівництвом МОЗ. В інших країнах ця система працює. Введення локдауну залежить від порогів захворюваності і потужностей, в кожному конкретному регіоні країни. Але вводити його потрібно одночасно по всій країні. Рішення має прийматися на рівні держави, враховуючи епідеміологічну ситуацію в кожному регіоні", – зазначає Рубан.
Водночас чиновник поки не бачить причин для введення локдауну в Києві.
"У столиці заповнюваність ліжок і забезпеченість киснем не перевищує 60%. А ось для інших регіонів ця цифра вже перевищує 90-100%. І там потрібно вводити режимні заходи", - підсумовує Рубан.
Чи буде локдаун в Україні
- В Україні зафіксовано "рекордну" добову кількість нових інфікованих коронавірусом - понад 15 тисяч осіб.
- Аваков заявив про необхідність ввести в країні радикальний локдаун на три-чотири тижні. За його словами, жорсткі заходи потрібно вводити якомога швидше.
- Головний позаштатний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська вважає, що для ефективного результату локдаун в Україні необхідно вводити мінімум на три тижні. Вона додала, що система охорони здоров'я України вже тріщить, хоча поки і витримує навантаження.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готується до введення локдауну на новорічні свята.
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