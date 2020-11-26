Посадовець поки не бачить причин для введення локдауну в Києві.

Можливий жорсткий локдаун в Києві може передбачати і закриття метрополітену, вважає глава Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан.

Читайте такожУ Києві через повідомлення про замінування закрили станцію метро "Хрещатик"

Як повідомляє "Сегодня" у своєму Telegram-каналі, таку заяву чиновник зробив у коментарі журналістам.

"Питання про закриття метро в Києві і наземного транспорту має прийматися виключно на рівні уряду, враховуючи всі епідеміологічні показники», - зазначив він.

При цьому Рубан зазначив, що введення локдауна - це вже безапеляційне рішення. Воно просто необхідне країнам зі слабкою первинною ланкою з проведення протиепідеміологічних і профілактичних заходів.

"В Україні такої ланки фактично немає. Воно просто знищене попереднім керівництвом МОЗ. В інших країнах ця система працює. Введення локдауну залежить від порогів захворюваності і потужностей, в кожному конкретному регіоні країни. Але вводити його потрібно одночасно по всій країні. Рішення має прийматися на рівні держави, враховуючи епідеміологічну ситуацію в кожному регіоні", – зазначає Рубан.

Водночас чиновник поки не бачить причин для введення локдауну в Києві.

"У столиці заповнюваність ліжок і забезпеченість киснем не перевищує 60%. А ось для інших регіонів ця цифра вже перевищує 90-100%. І там потрібно вводити режимні заходи", - підсумовує Рубан.

Чи буде локдаун в Україні

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров