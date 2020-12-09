Нові обмеження будуть введені по всій території країни.

В Україні триває пандемія коронавірусу - кількість випадків зараження залишається високою, а місць у лікарнях все менше. Ще з кінця осені в Україні заговорили про введення локдауну. Сьогодні Кабінет міністрів прийняв рішення посилити карантинні обмеження в Україні в січні.

Дата локдауну в Україні

Посилені обмеження будуть введені після новорічних та різдвяних свят - з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.

Що буде заборонено при локдауні

У січні українці зіткнуться з новими обмеженнями, проте вони будуть не такими суворими, як під час весняного локдауну в 2020 році.

Заклади освіти працювати не будуть , крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі.

, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі. Кафе , бари , ресторани і все заклади харчування будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.

, , і все будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки. В торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється.

працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється. Будь-які масові , розважальні , спортивні і соціальні заходи, концерти проводитися не будуть.

, , і проводитися не будуть. Заклади культури , театри і кінозали будуть закриті.

, і будуть закриті. Спортзали , фітнес-центри , басейни працювати не будуть.

, , працювати не будуть. Непродовольчі ринки будуть закриті.

Що буде дозволено

Під час посилення карантину будуть дозволені:

торгівля продовольчими товарами ;

; робота аптек і ветеринарних аптек;

і аптек; робота медичних закладів ;

; продаж засобів гігієни , засобів зв'язку , корму для тварин;

, , для тварин; ремонт і техобслуговування транспорту;

і транспорту; робота АЗС без зон харчування;

без зон харчування; робота банків і банкоматів ;

і ; робота поштових відділень ;

; прийом клієнтів в салонах краси та перукарнях по запису;

по запису; робота хостелів і готелів (з обмеженням часу подачі сніданку);

і (з обмеженням часу подачі сніданку); спортивні заходи без глядачів.

Як працюватиме транспорт

Транспорт в Україні з 8 по 24 січня зупиняти не будуть. Всі міські, міжміські та міжобласні перевезення будь-яким видом транспорту працюватимуть у звичайному режимі. Зроблено це для того, щоб люди могли добиратися на роботу.

Транспорт буде перевозити людей тільки на сидячих місцях - "стоячих" пасажирів брати не будуть. Це обмеження не стосується роботи метро - у метро обмежень за кількістю місць не буде.

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Автор: Катерина Пулатова