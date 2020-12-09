Локдаун в Україні / фото УНІАН, Микола Тис

В Україні триває пандемія коронавірусу - кількість випадків зараження залишається високою, а місць у лікарнях все менше. Ще з кінця осені в Україні заговорили про введення локдауну. Сьогодні Кабінет міністрів прийняв рішення посилити карантинні обмеження в Україні в січні.

Дата локдауну в Україні

Посилені обмеження будуть введені після новорічних та різдвяних свят - з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.

Що буде заборонено при локдауні

У січні українці зіткнуться з новими обмеженнями, проте вони будуть не такими суворими, як під час весняного локдауну в 2020 році. 

  • Заклади освіти працювати не будуть, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі.
  • Кафе, бари, ресторани і все заклади харчування будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.
  • В торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється.
  • Будь-які масові, розважальні, спортивні і соціальні заходи, концерти проводитися не будуть.
  • Заклади культури, театри і кінозали будуть закриті.
  • Спортзали, фітнес-центри, басейни працювати не будуть.
  • Непродовольчі ринки будуть закриті.

Що буде дозволено

Під час посилення карантину будуть дозволені:

  • торгівля продовольчими товарами;
  • робота аптек і ветеринарних аптек;
  • робота медичних закладів;
  • продаж засобів гігієни, засобів зв'язку, корму для тварин;
  • ремонт і техобслуговування транспорту;
  • робота АЗС без зон харчування;
  • робота банків і банкоматів;
  • робота поштових відділень;
  • прийом клієнтів в салонах краси та перукарнях по запису;
  • робота хостелів і готелів (з обмеженням часу подачі сніданку);
  • спортивні заходи без глядачів.

Як працюватиме транспорт

Транспорт в Україні з 8 по 24 січня зупиняти не будуть. Всі міські, міжміські та міжобласні перевезення будь-яким видом транспорту працюватимуть у звичайному режимі. Зроблено це для того, щоб люди могли добиратися на роботу.

Транспорт буде перевозити людей тільки на сидячих місцях - "стоячих" пасажирів брати не будуть. Це обмеження не стосується роботи метро - у метро обмежень за кількістю місць не буде.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Пулатова