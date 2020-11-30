Можливість введення жорсткого карантину зберігається, але точної дати ще немає.
Читайте такожКабмін оцінив витрати на компенсації українцям під час локдаунуПро це повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель в Instagram.
"Можливість локдауна зберігається. При сильному зростанні кількості хворих його потрібно буде ввести. На цьому сходяться не тільки чиновники, а й представники місцевої влади. Однак поки точної дати немає", - заявила Мендель.
"Вивчаються всі можливі сценарії, прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки. Загроза локдауну залежить від кожного з нас окремо: як ми дотримуємося заходів безпеки, чи наражаємо на небезпеку інших", - підкреслила прес-секретар.
Карантин в Україні
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.
- Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.
- 17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.
- 25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.
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