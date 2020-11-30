Прес-секретар президента зазначає, що при сильному зростанні кількості хворих СOVID-19 потрібно буде ввести жорсткий карантин.

Можливість введення жорсткого карантину зберігається, але точної дати ще немає.

Читайте такожКабмін оцінив витрати на компенсації українцям під час локдаунуПро це повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель в Instagram.

"Можливість локдауна зберігається. При сильному зростанні кількості хворих його потрібно буде ввести. На цьому сходяться не тільки чиновники, а й представники місцевої влади. Однак поки точної дати немає", - заявила Мендель.

"Вивчаються всі можливі сценарії, прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки. Загроза локдауну залежить від кожного з нас окремо: як ми дотримуємося заходів безпеки, чи наражаємо на небезпеку інших", - підкреслила прес-секретар.

Карантин в Україні

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Автор: Віталій Саєнко