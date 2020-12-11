Рішення уряду запровадити локдаун з 8 до 24 січня продиктовано не лише епідеміологічними міркуваннями, але й політичними.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко. Вона зазначила, що січень – це місяць пониженої бізнес-активності. Тому легше запровадити повний локдаун.
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"Якщо говорити про дати – чому саме з 8 до 24 січня – це не винятково епідеміологічне рішення, насправді воно враховує інші обставини, зокрема політичні. Ми прекрасно знаємо, що січень – це місяць пониженої бізнес-активності. Значно легше запровадити повний локдаун, коли люди все ще відпочивають і проводять більше часу вдома", - зазначила вона.
Янченко також додала, що повний локдаун дає два основних ефекти:
"По-перше, він дає можливість розірвати ланцюг зараження, коли люди сидять вдома, не їздять у громадському транспорті, не ходять на роботу, по магазинах – вони менше контактують, менше ризик захворіти. По-друге, це допомога медичній системі, закладам охорони здоров’я, щоб вони встигли вилікувати тих, хто до них потрапив, і щоб не надходили нові пацієнти. Це логіка, якою користуються уряди всіх країн".
Карантин в Україні: від адаптивного до локдауну
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.
- Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.
- 17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.
- 25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.
- В уряді почали говорити про так званий "інтелектуальний локдаун". За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, так званий "інтелектуальний локдаун" передбачатиме вихід з нього регіонів у різний час.
- 4 грудня в Кабміні заявили, що виступають за запровадження локдауну не в грудні, а в січні.
- 9 грудня Кабінет міністрів запропонував запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року.
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