Нардеп зазначила, що січень – це місяць пониженої бізнес-активності.

Рішення уряду запровадити локдаун з 8 до 24 січня продиктовано не лише епідеміологічними міркуваннями, але й політичними.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко. Вона зазначила, що січень – це місяць пониженої бізнес-активності. Тому легше запровадити повний локдаун.

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"Якщо говорити про дати – чому саме з 8 до 24 січня – це не винятково епідеміологічне рішення, насправді воно враховує інші обставини, зокрема політичні. Ми прекрасно знаємо, що січень – це місяць пониженої бізнес-активності. Значно легше запровадити повний локдаун, коли люди все ще відпочивають і проводять більше часу вдома", - зазначила вона.

Янченко також додала, що повний локдаун дає два основних ефекти:

"По-перше, він дає можливість розірвати ланцюг зараження, коли люди сидять вдома, не їздять у громадському транспорті, не ходять на роботу, по магазинах – вони менше контактують, менше ризик захворіти. По-друге, це допомога медичній системі, закладам охорони здоров’я, щоб вони встигли вилікувати тих, хто до них потрапив, і щоб не надходили нові пацієнти. Це логіка, якою користуються уряди всіх країн".

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Автор: Андрій Василюк