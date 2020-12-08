Так він прокоментував аргументи противників жорсткого карантину, які заявляють, що від нього сильно постраждає економіка країни.

Відстрочка в Україні запровадження локдауна може призвести до того, що кількість смертей від коронавірусу в країні до кінця року наблизиться до 20 тисяч. Більш того, люди будуть буквально вмирати вдома.

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Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки та екс-заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

Так він прокоментував аргументи противників жорсткого карантину, які заявляють, що від нього сильно постраждає економіка країни.

"Я бачу всю картину цілком. Небезпека від не запровадження локдауну - вища. Якщо дочекатися колапсу лікарень, то смертність буде такою, що нам і не снилося. Ми можемо прийти до того, що лікарні будуть переповнені, а люди почнуть вмирати вдома від помірного перебігу вірусу, без належної медичної допомоги. Ось такої ситуації ми уникаємо завдяки локдауну", - зазначив фахівець.

Зараз коронавірус вже забрав життя 13928 українців, до того ж 195 – тільки за минулу добу. Щодня в країні зростає кількість і госпіталізованих з цією недугою пацієнтів. Водночас МОЗ протягом більш ніж тижня акцентує увагу тільки на зменшенні нових випадків хвороби за добу. Однак за базовим сценарієм, каже Ковтонюк, до кінця року в країні кількість смертей від COVID-19 може досягти приблизно 20 тисяч, якщо не більше.

"Стільки ми будемо мати при поточній політиці "помаранчевих" зон, "карантинів вихідного дня". Якщо відмовитися і від них, цифра буде ще вища. Якщо зупиняться лікарні, то кількість смертей буде величезна. Хоча і 20 тисяч – велика цифра", – додав екс-заступник глави МОЗ.

Він нагадав, що у війні з Росією загинуло понад 4000 військовослужбовців. Українці болісно сприймають ці смерті, але чомусь досить спокійно ставляться до числа загиблих від коронавірусу.

"Хоча це люди, які могли б не вмирати", – підсумував Ковтонюк.

Коронавірус: важливо знати кожному

Нагадаємо, Павло Ковтонюк вважає, що локдаун в Україні необхідно вводити найближчими днями. За його словами, через місяць області повинні почати з нього виходити, за умови виконання цільових індикаторів.

Локдаун в Україні: що відомо

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Автор: Влад Абрамов