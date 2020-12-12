Міністр охорони здоров'я вважає, що січневий жорсткий карантин не зовсім правильно характеризувати як "локдаун".

Жорсткий карантин у січні запровадили для того, аби уникнути серйозного зростання захворюваності на коронавірус у лютому.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24". Він вважає, що січневий жорсткий карантин не зовсім правильно характеризувати як "локдаун".

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На запитання, чи є ймовірність, що січневий локдаун скасують, Степанов відповів: "По-перше, я б не називав це локдаун. Це досить жорсткий карантин. Якщо локдаун у тому, вигляді, в якому його запроваджували європейські країни, то, наприклад, у Франції ти не міг вийти з дому, не заповнивши форму. Комендантська година, максимум 1 км від будинку - це так, це локдаун. У нас же є певні сектори економіки, які закриваються, більш того, з ініціативи президента виділяються грошові компенсації".

Міністр додав, що якщо у січні не буде посилено карантин, то доведеться в лютому екстрено запроваджувати локдаун на тлі великого зростання захворюваності.

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Автор: Андрій Василюк