Жорсткий карантин у січні запровадили для того, аби уникнути серйозного зростання захворюваності на коронавірус у лютому.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24". Він вважає, що січневий жорсткий карантин не зовсім правильно характеризувати як "локдаун".
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На запитання, чи є ймовірність, що січневий локдаун скасують, Степанов відповів: "По-перше, я б не називав це локдаун. Це досить жорсткий карантин. Якщо локдаун у тому, вигляді, в якому його запроваджували європейські країни, то, наприклад, у Франції ти не міг вийти з дому, не заповнивши форму. Комендантська година, максимум 1 км від будинку - це так, це локдаун. У нас же є певні сектори економіки, які закриваються, більш того, з ініціативи президента виділяються грошові компенсації".
Міністр додав, що якщо у січні не буде посилено карантин, то доведеться в лютому екстрено запроваджувати локдаун на тлі великого зростання захворюваності.
Карантин в Україні: від адаптивного до жорсткого
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.
- Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.
- 17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.
- 25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.
- В уряді почали говорити про так званий "інтелектуальний локдаун". За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, так званий "інтелектуальний локдаун" передбачатиме вихід з нього регіонів у різний час.
- 4 грудня в Кабміні заявили, що виступають за запровадження локдауну не в грудні, а в січні.
- 9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року.
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