Віктор Ляшко нагадав, що після січневих обмежень планується повернення до заборон, які діють і нині.

В Україні після гулянь на новорічно-різдвяні свята, імовірно, може статися черговий сплеск захворюваності на коронавірус.

Про це розповів в інтерв'ю ТСН.ua головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Тому Уряд посилив карантин після Нового року, з 8 до 24 січня включно, задля досягнення максимального ефекту запроваджених заходів після того, як країна буде виходити з обмежень.

"Ми прекрасно розуміємо, що від Нового року до Різдва мобільність людей зменшується. І люди контактують більше зі своїми рідними і близькими, з людьми, з якими святкують. З людьми, з якими святкують, то чи буде карантин встановлено, чи не буде, цей контакт все рівно відбудеться. Тому обмеження від 1 до 8 січня не дадуть того очікуваного ефекту, на який ми розраховуємо. Ми досить довго дискутували, прогнозували, і вирішили впроваджувати карантинні обмеження саме від 8 числа, щоб мати максимальний ефект після того, як вони будуть зніматися", - сказав головний санітарний лікар України.

Ляшко нагадав, що після січневих обмежень планується повернення до заборон, які діють і нині. Йдеться про обмеження, які характерні для "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки для України. Водночас зі слів головного санітарного лікаря, і у світі, і в Україні настала так звана "пандемічна втома".

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"І ми, і європейці, даємо можливість відсвяткувати новорічно-різдвяні свята, розуміючи, що після цього можливо, будемо очікувати сплеск коронавірусної хвороби після цього святкування", - підсумував Віктор Ляшко.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

Також, Кабінет міністрів продовжив дію карантинних обмежень "помаранчевої" зони, які діють сьогодні, до 28 лютого 2021 року.

Окрім цього, Уряд дозволив закладам харчування у новорічну ніч працювати до 01:00, а не до 23:00.

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Автор: УНІАН